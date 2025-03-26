26 марта, 16:43Политика
ГД приняла в I чтении законопроект о дополнительной поддержке семей с детьми
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Госдума в первом чтении приняла проект закона о дополнительных мерах поддержки для семей с детьми. Документом предлагается сократить с 10 до 5 рабочих дней максимальный срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами маткапитала.
Также предлагается установить беззаявительный порядок перехода права на дополнительные меры господдержки правопреемникам в случае смерти, лишения родительских прав, ограничений в родительских правах человека, который раньше получал помощь.
Законопроектом закрепляются положения в части ведения учета граждан, имеющих право на дополнительные меры господдержки в "Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере".
Ранее депутат ГД Сергей Гаврилов предложил установить надбавку к выплатам и субсидирование первоначального взноса для семей, в которых больше 10 детей. По его словам, стандартные выплаты не покрывают у этих людей реальных расходов. Поскольку таких семей в стране немного, то установленная для них целевая поддержка не создала бы существенной нагрузки на бюджет, подчеркнул парламентарий.
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