ГД приняла в I чтении законопроект о дополнительной поддержке семей с детьми

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Госдума в первом чтении приняла проект закона о дополнительных мерах поддержки для семей с детьми. Документом предлагается сократить с 10 до 5 рабочих дней максимальный срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами маткапитала.

Также предлагается установить беззаявительный порядок перехода права на дополнительные меры господдержки правопреемникам в случае смерти, лишения родительских прав, ограничений в родительских правах человека, который раньше получал помощь.

Законопроектом закрепляются положения в части ведения учета граждан, имеющих право на дополнительные меры господдержки в "Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере".

Ранее депутат ГД Сергей Гаврилов предложил установить надбавку к выплатам и субсидирование первоначального взноса для семей, в которых больше 10 детей. По его словам, стандартные выплаты не покрывают у этих людей реальных расходов. Поскольку таких семей в стране немного, то установленная для них целевая поддержка не создала бы существенной нагрузки на бюджет, подчеркнул парламентарий.