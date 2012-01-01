Эксперт Шабшин перечислил признаки "опасного" для психики одиночества

Международный день одиночества ежегодно отмечается 26 марта. Разбираемся с психологами, нормально ли это состояние, в каких случаях нужно обязательно с ним работать и возможно ли обернуть его себе на пользу.
Проблема XXI века
В слово "одиночество" можно вложить много разных смыслов: от простого уединения до горького переживания из-за отсутствия друзей или партнера. Однако испытывать такое чувство во всех его проявлениях нормально и даже естественно для человека, отмечают специалисты.
При этом пожилые люди чаще других ощущают себя одинокими, рассказала в беседе с Москвой 24 психолог, кандидат социологических наук Людмила Полянова. Правда, для них такое состояние естественно, так как обусловлено сокращением социальных связей. В то же время зумеры, которые в этом вопросе не отстают от старшего поколения, вызывают беспокойство, заявила специалист.
"Я как психолог ярко наблюдаю одиночество и разрозненность у молодежи. И в первую очередь мы обязаны этим последствиям самоизоляции, удаленной работе и гаджетам", – подчеркнула Полянова.
Последние, в свою очередь, необходимы для достижения чувства удовлетворенности от жизни через создание круга близких друзей и единомышленников, крепкого рабочего коллектива и семьи, объяснила психолог.
Это нормально?
Важно, как именно человек относится к одиночеству, заявил в беседе с Москвой 24 психолог Илья Шабшин.
"Есть люди, которым такое чувство не приносит страдания. Если человеку комфортно в уединении, он может провести в нем хоть всю жизнь, не испытывая при этом проблем", – рассказал эксперт.
Принадлежащие к этой категории, как правило, извлекают из своего уединения пользу. Например, время, не занятое семьей или партнером, посвящают построению карьеры и развитию в разных сферах.
Красным флагом послужат регулярно сниженное настроение, критические мысли по поводу себя, пессимизм, состояние, близкое к депрессивному, перечислил психолог. Эти признаки указывают на то, что одиночество в данном случае – патология.
Шабшин рекомендовал начать с попыток самостоятельно справиться с проблемой: разобраться в причинах, разбить по уровню важности и попытаться поочередно их устранить.
"С точки зрения психологии, одиночество – данность жизни. Мы рождаемся, живем и умираем как отдельное существо", – рассказал Шабшин.
Но если в течение полугода справиться с проблемой не выходит и состояние человека не меняется, Шабшин рекомендовал обратиться за квалифицированной помощью, чтобы предупредить развитие депрессии. Каковы бы ни были причины, убегать от одиночества (например, в бары или соцсети, где контакты обезличиваются) нельзя – его нужно прочувствовать и разобраться в истоках, заключил Шабшин.