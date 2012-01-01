Эксперт Шабшин перечислил признаки "опасного" для психики одиночества

Международный день одиночества ежегодно отмечается 26 марта. Разбираемся с психологами, нормально ли это состояние, в каких случаях нужно обязательно с ним работать и возможно ли обернуть его себе на пользу.

Проблема XXI века

В слово "одиночество" можно вложить много разных смыслов: от простого уединения до горького переживания из-за отсутствия друзей или партнера. Однако испытывать такое чувство во всех его проявлениях нормально и даже естественно для человека, отмечают специалисты.

При этом пожилые люди чаще других ощущают себя одинокими, рассказала в беседе с Москвой 24 психолог, кандидат социологических наук Людмила Полянова. Правда, для них такое состояние естественно, так как обусловлено сокращением социальных связей. В то же время зумеры, которые в этом вопросе не отстают от старшего поколения, вызывают беспокойство, заявила специалист.

"Я как психолог ярко наблюдаю одиночество и разрозненность у молодежи. И в первую очередь мы обязаны этим последствиям самоизоляции, удаленной работе и гаджетам", – подчеркнула Полянова.





Людмила Полянова психолог Возможность работать и учиться из дома, а также удовлетворять бытовые нужны – покупки, оформления документов и даже отправку подарков – с помощью современных сервисов лишает молодежь важного процесса наработки социальных связей.

Последние, в свою очередь, необходимы для достижения чувства удовлетворенности от жизни через создание круга близких друзей и единомышленников, крепкого рабочего коллектива и семьи, объяснила психолог.

Это нормально?

Важно, как именно человек относится к одиночеству, заявил в беседе с Москвой 24 психолог Илья Шабшин.

"Есть люди, которым такое чувство не приносит страдания. Если человеку комфортно в уединении, он может провести в нем хоть всю жизнь, не испытывая при этом проблем", – рассказал эксперт.

Принадлежащие к этой категории, как правило, извлекают из своего уединения пользу. Например, время, не занятое семьей или партнером, посвящают построению карьеры и развитию в разных сферах.





Илья Шабшин психолог Но если человеку одному плохо, он не испытывает удовлетворенности от жизни, критикует себя за отсутствие партнера или общества, тогда одиночество становится проблемой.

Красным флагом послужат регулярно сниженное настроение, критические мысли по поводу себя, пессимизм, состояние, близкое к депрессивному, перечислил психолог. Эти признаки указывают на то, что одиночество в данном случае – патология.

Шабшин рекомендовал начать с попыток самостоятельно справиться с проблемой: разобраться в причинах, разбить по уровню важности и попытаться поочередно их устранить.

"С точки зрения психологии, одиночество – данность жизни. Мы рождаемся, живем и умираем как отдельное существо", – рассказал Шабшин.





Илья Шабшин психолог Я рекомендую с любопытством отнестись к этому состоянию, посмотреть, как оно вплетено в жизнь и как лучше человек может к нему адаптироваться. Это будет хороший опыт самопознания.

Но если в течение полугода справиться с проблемой не выходит и состояние человека не меняется, Шабшин рекомендовал обратиться за квалифицированной помощью, чтобы предупредить развитие депрессии. Каковы бы ни были причины, убегать от одиночества (например, в бары или соцсети, где контакты обезличиваются) нельзя – его нужно прочувствовать и разобраться в истоках, заключил Шабшин.