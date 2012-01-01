Психолог Кардиакос перечислила способы борьбы с прокрастинацией

Международный день прокрастинации отмечается 25 марта. Дата призвана привлечь внимание к проблеме, с которой может столкнуться практически каждый. Разбираемся, почему возникает желание откладывать дела на потом и как с этим справиться.

Не просто лень?

В основе прокрастинации лежит стремление избежать дискомфорта, пояснила в разговоре с Москвой 24 клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос. Человек в таком состоянии сознательно откладывает выполнение задачи, какой бы важной и срочной она ни была. Однако впоследствии он испытывает из-за этого тревогу, стресс или вину, подчеркнула специалист.





Анастасия Кардиакос клинический психолог, психолог-педагог Речь идет не просто о лени, как часто думают, а о сложном психологическом механизме. Когда дело кажется слишком трудным, скучным, пугающим или не дающим моментального удовлетворения, мозг выбирает краткосрочное облегчение – заняться чем-то более приятным или простым.

В целом прокрастинировать может каждый, отметила психолог. Однако чаще всего проблема возникает у перфекционистов: из-за страха несовершенства они откладывают любую деятельность, чтобы избежать неудачи. Схожими причинами руководствуются люди с повышенной тревожностью или низкой самооценкой: их "парализует" боязнь критики и давлении или отсутствие веры в себя и свои способности.

"Также это распространено среди людей с нарушением саморегуляции. Например, при СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью. – Прим. ред.) или депрессии выполнение даже простых задач требует значительных усилий. Плюс сосредоточиться на одном деле, особенно не вдохновляющем, трудно креативным и многозадачным личностям", – рассказала эксперт.

Извлечь пользу

Избавиться от прокрастинации возможно. Ключевой момент – понять, что провоцирующие ее факторы не имеют ничего общего с реальностью, подчеркнула Анастасия Кардиакос.

"Это такой котел фантазий, чувства вины, идеалов, боязни не справиться. Подобное состояние препятствует достижению необходимых результатов, особенно масштабных", – пояснила специалист.





Анастасия Кардиакос клинический психолог, психолог-педагог Учитывая то, что прокрастинация привязана к самооценке, наиболее эффективный способ проработать проблему – делить каждую задачу на пять шагов. Таким образом, получится список из маленьких дел, которые сбавят градус ожиданий от себя. И уже часть сделанного – повод для похвалы.

Помочь может и снижение собственной планки, отметила психолог. Важно понять, что без действий нельзя получить опыт, а без него не удастся развиваться и становиться лучше.

Если человек все же поддался прокрастинации, следует извлекать из этого пользу. Как правило, это состояние подталкивает искать альтернативные, замещающие занятия. И лучше, если они будут бытовыми и разноплановыми, резюмировала Кардиакос.

