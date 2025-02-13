Депутат Горячева внесла в ГД законопроект о штрафах за пропаганду домашнего насилия

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы Ксения Горячева внесла в Госдуму законопроект о введении штрафов от 5 до 10 тысяч рублей за пропаганду домашнего насилия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на копию документа.

В рамках инициативы предлагается установить административное наказание за публичное одобрение или популяризацию насилия в семье. К семейно-бытовому насилию будут отнесены умышленное причинение вреда или физическая и психологическая угроза, а также имущественный ущерб родственникам, следует из пояснительной записки.

Горячева отметила, что в России нет точных данных о количестве случаев домашнего насилия, однако косвенные признаки указывают на масштаб проблемы.

"Согласно данным социологических опросов, лично с ситуацией, когда один член семьи применяет физическую силу к другому, сталкивались 20% граждан России, еще 34% граждан знают про такие случаи у своих знакомых", – указано в законопроекте.

Также там отмечается, что рост числа подобных преступлений связан с деятельностью граждан, которые пропагандируют и оправдывают насилие в отношении членов семьи.

"В этой связи предложенная законопроектом инициатива будет превентивной мерой, исключающей появление в публичном пространстве сообщений, оправдывающих семейно-бытовое насилие или пропагандирующих применение семейно-бытового насилия", – говорится в документе.

Помимо этого, законопроект окажет влияние на восприятие домашнего насилия в обществе и снизит преступления в данной сфере.

Депутат отметила, что нормы закона не будут применяться к ситуациям из произведений науки, литературы и искусства, где может быть показано семейно-бытовое насилие, но при этом формируется негативное отношение к нему.

Ранее в ГД заявили, что в вопросах о мерах по борьбе с домашним насилием нужна профилактика. При этом зачастую бездействие правоохранительных органов приводит к невозможности найти защиту. Сейчас это связано не с отсутствием законодательства, а с тем, что оно не работает в этом направлении по определенным причинам.