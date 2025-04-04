В России предложили ввести налоговый вычет за свадьбу

В Госдуме рассматривают инициативу о введении налогового вычета за организацию свадьбы. Молодоженам предлагают вернуть до 300 тысяч рублей с затрат на проведение торжества. Компенсация может покрыть аренду банкетного зала, услуги фотографа, ведущего, музыкального сопровождения и свадебных агентств.

По замыслу авторов, выплату смогут получить оба супруга – по 150 тысяч рублей в течение трех лет, при условии официальной занятости. Оформить вычет можно будет через личный кабинет налогоплательщика или через работодателя.

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