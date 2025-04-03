Бойцы ВСУ приступили к восстановлению ж/д путей в зоне СВО

Военнослужащие ВСУ в спешном порядке восстанавливают поврежденную в зоне спецоперации железнодорожную инфраструктуру. Как заявили военные эксперты, Киев делает это для переброски войск на наиболее сложные участки боевых действий.

Между тем Минобороны РФ сообщает, что группировка войск "Восток" активно продвигается в глубину обороны украинской армии, а на ряде других направлений российские войска значительно улучшили свое положение.

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