Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 11:30

Политика

Бойцы ВСУ приступили к восстановлению ж/д путей в зоне СВО

Бойцы ВСУ приступили к восстановлению ж/д путей в зоне СВО

Трамп ввел базовую пошлину в 10% практически против всех стран мира

Глава Пентагона Пит Хегсет пропустит саммит "Рамштайн" по военной помощи Украине

Эксперты сообщили, что российские войска усилили давление на противника в Курской области

В Госдуме предложили сделать обязательной проверку возраста при покупке энергетиков

В Дании заявили, что США не возьмут Гренландию под контроль

Премьер Дании Фредериксен заявила, что Гренландия не будет под контролем США

Новости мира: контактную группу по военным поставкам на Украину созовут в НАТО 11 апреля

Фондовые индексы США снижаются на фоне ожидания новых пошлин

Новости мира: Судан восстановил контроль над аэропортом Хартума

Военнослужащие ВСУ в спешном порядке восстанавливают поврежденную в зоне спецоперации железнодорожную инфраструктуру. Как заявили военные эксперты, Киев делает это для переброски войск на наиболее сложные участки боевых действий.

Между тем Минобороны РФ сообщает, что группировка войск "Восток" активно продвигается в глубину обороны украинской армии, а на ряде других направлений российские войска значительно улучшили свое положение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикатранспортвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика