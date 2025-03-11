"Известия": Парагвай рассчитывает увеличить экспорт мяса в Россию

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Парагвайские производители надеются восстановить объем поставок мяса в Россию. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посольство южноамериканского государства в Москве.

В ближайшее время Россию посетит санитарная служба страны. Также ожидаются и представители бизнеса.

В течение 2012–2014 годов парагвайский экспорт мяса в Россию составлял более 500 миллионов долларов ежегодно, а в 2014 году экспорт достиг рекордной величины в 580 миллионов. Конфликт на Украине привел к снижению объема экспорта парагвайского мяса – в 2024 году он упал до 95,8 миллиона долларов.

Однако начавшийся диалог между Россией и США дал надежду компаниям восстановить свои позиции на российском рынке.

"В последние годы наблюдается спад экспорта парагвайского мяса в РФ. Причины заключаются в нескольких факторах, среди них – сложности с проведением платежей через международные банковские переводы и другие технические причины, над устранением которых мы работаем", – отметили в посольстве Парагвая.

Там также подчеркнули, что отношения между Москвой и Асунсьоном всегда были и остаются прекрасными. Ожидается, что углубление сотрудничества откроет России путь к другим странам региона, с которыми взаимодействие налажено не так тесно.

Ранее стало известно, что Россия нарастила покупки лапши у Южной Кореи до максимальных значений за 20 лет. По итогам октября 2024 года российская сторона импортировала продукта на 3,752 миллиона долларов, что в 1,5 раза больше сентября и в 1,6 – 2023 года.

В южнокорейском экспорте лапши Россия поднялась с 13-го места до 10-го. В лидеры вошли Китай (26,5 миллиона долларов), США (25,1 миллиона), Нидерланды (7,9 миллиона), Япония (7,3 миллиона) и Филиппины (5,9 миллиона).