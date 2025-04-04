NBC News: окружение Трампа советует ему не спешить звонить Путину

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Советники президента США Дональда Трампа рекомендуют ему воздержаться от нового телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным до получения гарантий полного прекращения огня в зоне украинского конфликта. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NBC News.

"Ближнее окружение Трампа советует ему не звонить Путину, пока российский лидер не обязуется полностью прекратить огонь. Чиновники администрации предупредили, что Трамп может внезапно решить, что он хочет поговорить с Путиным", – указано в материале.

В публикации подчеркивается, что на данный момент новый телефонный разговор между лидерами двух стран не запланирован.

Прошлые телефонные переговоры лидеров России и США состоялись 18 марта. Этот звонок стал второй беседой президентов после вступления Трампа в должность. Белый дом отмечал, что переговоры прошли хорошо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков впоследствии сообщал, что Москва и Вашингтон продолжают поддерживать контакт по украинскому вопросу. Вместе с тем он отметил, что данная тема остается сложной.