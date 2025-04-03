Зеленский заявил, что прекращение огня может произойти в ближайшие недели или месяцы

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Украинский лидер Владимир Зеленский предположил, что прекращения огня удастся достичь в ближайшие недели или месяцы. Об этом он сообщил на встрече с представителями территориальных общин Черниговской области, которую транслировал офис президента, передает ТАСС.

"Может быть по-разному, иногда все случается в один момент. Особенно с этой частью завершения войны – горячая фаза, полное прекращения огня", – добавил Зеленский.

Украина после переговоров с делегацией США, прошедших в марте в Саудовской Аравии, выразила готовность принять предложение о 30-дневном режиме прекращения огня.

Владимир Путин заявил, что согласен с инициативой, но указал, что в этом вопросе есть нюансы. По его мнению, Украина может использовать временное перемирие для получения оружия или мобилизации.

Заместитель генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа в интервью газете El Pais, которое передает радио КП, заявил о наличии нескольких сценариев, связанных с контролем соблюдения режима прекращения огня на Украине. По его словам, проверка может проводиться ООН или несколькими странами, но при согласии обеих сторон конфликта.

При этом Лакруа уточнил, что механизм контроля по соблюдению перемирия на Украине потребует международного мандата Совбеза ООН.

