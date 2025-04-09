Ночные температуры в Москве будут отрицательными до конца недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, столбик термометра ночью будет опускаться до минус 3–5 градусов, по области – до минус 8 градусов. Погода, как заявил Вильфанд, начнет меняться только днем 13 апреля, когда температура воздуха поднимется до плюс 4–9 градусов.

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