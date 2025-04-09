Гололедица ожидается в Москве вечером 9 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гололедица может образоваться в Москве 9 апреля после 18:00 из-за похолодания. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства Москвы.

В связи с этим городские службы постоянно следят за состоянием улично-дорожной сети и проводят регламентные работы исходя из погодных условий.

В городском хозяйстве Москвы пешеходов попросили быть осторожнее на столичных улицах, а водителей – соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от впереди проезжающих транспортных средств.

Из-за гололедицы в столичном регионе также объявлен желтый уровень погодной опасности до воскресенья, 13 апреля.

Однако теплая погода ожидается в Москве уже на следующей неделе. При этом сугробы, которые местами выросли до 30 сантиметров, начнут таять с 10 апреля.

В настоящее время коммунальные службы продолжают очищать и вывозить снег с улично-дорожной сети и дворовых территорий. Также они занимаются очисткой крыш жилых домов от снега и наледи и выступающих элементов фасадов зданий.

