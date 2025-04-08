Ликсутов: москвичи отказались от личного транспорта из-за снегопада в городе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичи пересели на метро и общественный транспорт из-за апрельского снегопада в городе. Об этом рассказал РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вице-мэр объяснил, что сейчас количество личного транспорта в Москве снизилось, в том числе из-за того, что многие водители уже поменяли зимнюю резину на летнюю. В связи с этим Ликсутов указал, что добираться на общественном транспорте в условиях снегопада намного надежнее и безопаснее.

Для этого, как заявил заммэра Москвы, было увеличено количество электробусов и автобусов, в том числе с учетом сильного снижения скоростей в городе. Он добавил, что сейчас для расчистки дорог в столице задействовано много уборочной техники.

"Надеемся, что лето все равно приближается. И солнечные дни нас обязательно порадуют в самое ближайшее время", – заключил Ликсутов.

Сильный снегопад ожидается в Москве и 9 апреля. По прогнозам синоптиков, в этот день высота снежного покрова в городе может вырасти до 12–17 сантиметров. Это на 20–70% превышает климатическую норму.

В связи с этим столичный главк МЧС РФ рекомендовал водителям снизить скорость во время движения, увеличить дистанцию от впереди следующих участников дорожного движения. Также автомобилистов попросили избегать маневров и не оставлять транспортные средства возле деревьев.

