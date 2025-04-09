В Подмосковье зафиксировали снежный покров до 33 сантиметров

В Москве прошел самый сильный снегопад за весь сезон. Местами в области высота сугробов превысила 30 сантиметров. По данным синоптиков, в Дмитрове зафиксировали 30 сантиметров снега, в Клину – 33.

В городе похолодало, температура колеблется от плюсовой до минусовой. Ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду. На улицах образовалась гололедица. Коммунальные службы расчищают дороги, пешеходные зоны и подходы к остановкам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.