В Москве более тысячи детей-сирот получили ключи от квартир в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве в 2024 году квартиры получили более тысячи детей-сирот. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как подчеркнула вице-мэр, в городе уделяют большое внимание выпускникам центров содействия семейному воспитанию и приемных семей.

"В столице свыше 20 служб постинтернатного патроната, которые помогают ребятам, достигшим 18-летия, адаптироваться к взрослой жизни. Специалисты помогают выбрать учебное заведение и профессию, оформить льготы, решить психологические проблемы", – сказала Ракова.

По ее словам, работа по выдаче квартир ведется в плановом режиме с 2014 года, очередей нет.

Между тем почти 95% детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в приемных семьях. Как уточняла Ракова, сейчас в столице проживают около 18 тысяч детей-сирот. Большинство из них обрели родителей благодаря выстроенной масштабной городской программе семейного устройства.