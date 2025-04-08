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08 апреля, 17:00

Общество

"Доктор 24": акушер-гинеколог рассказала, как часто можно делать УЗИ беременным

"Доктор 24": акушер-гинеколог рассказала, как часто можно делать УЗИ беременным

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Зачем нужно проводить УЗИ, КТГ и иные обследования беременных? Как часто можно делать ультразвуковой скрининг во время беременности?

Что такое КТГ и насколько безопасна эта процедура? Для чего проводят глюкозотолерантный тест? Какие обследования нужно делать дополнительно и кому?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач – акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, заведующая консультативно-диагностическим отделением перинатального центра ГКБ № 67 имени Ворохобова Елизавета Агаркова.

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