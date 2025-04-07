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07 апреля, 15:15

Общество

В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы

В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы

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В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности – предупреждение связано с гололедицей. Оно будет актуально до 10 апреля. На улицах работают коммунальные службы, в том числе уборка снега идет круглосуточно.

По прогнозам синоптиков, снегопад возобновится. К вечеру 7 апреля температура в городе составит от нуля до плюс одного градуса, а ночью ожидается похолодание до минус четырех.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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