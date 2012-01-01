Синоптик Ильин: выпавший в столице снег полностью растает не раньше 17 апреля

По-настоящему зимняя погода, накрывшая столицу в минувшие выходные, продержится еще как минимум неделю. По прогнозам синоптиков, пик заморозков придется на среду, 9 апреля, а выпавшие сугробы растают только во второй половине месяца. В чем причина такой погоды и когда жителям столицы ждать возвращения весны, разбиралась Москва 24.

Пик еще не пройден

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снегопад пришел в столицу в выходные, в ночь с 5 на 6 апреля. За сутки на Москву обрушилось до 38% от месячной нормы осадков, а высота сугробов местами достигла 13 сантиметров. В городе был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Последствия апрельской зимы коммунальные службы ликвидируют вторые сутки: очищают крыши от сосулек и насыпи, убирают снег с проезжей части и пешеходных зон, на объектах социальной инфраструктуры, с остановок общественного транспорта.

При этом непогода столицу еще не отпустила: очередной снегопад прогнозируется во второй половине дня 7 апреля, а пиковые минусовые температуры ожидаются в городе 9-го. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Наиболее холодная погода ожидает нас в среду, 9 апреля. Ночная температура будет колебаться от минус 3 до минус 5 градусов, дневная тоже будет отрицательной – от 0 до минус 2. При этом до четверга включительно в ночные часы нас ожидает снег – от слабого до умеренного.

Вместе с тем снежный покров, выпавший в столице, полностью сойдет не раньше 17 апреля, заявил в беседе с Москвой 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Активное таяние начнется при положительных среднесуточных температурах, которые придут в столицу только после 12 апреля. А к 14-му и далее, до 19–20-го числа, мы ожидаем в дневные часы 15–20 градусов тепла", – рассказал Ильин.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" Мы вернемся в тепло так же резко, как и ушли из него. Температура от минус 1 до минус 3 еще в субботу ночью (с 12 на 13 апреля) вырастет до плюс 15 градусов в понедельник днем (14 апреля).

Эксперт уточнил, что потепление, которое придет 14 апреля, продержится в городе как минимум до 5 мая.

Снегопады в июне

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Капризы погоды в виде апрельской метели, заморозков и выпавших сугробов – не уникальное событие, отметил Александр Ильин.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" Случалось такое и ранее. Буквально в 2022 году 6 апреля снежные заряды в течение суток проходили через Москву. Было и радикальное понижение температур, и штормовой ветер.

Заморозки бывали и в мае. Например, в 2024 году: тогда минусовые ночные температуры пришли в столицу в ночь с 3-го на 4-е число. 7 мая в столице выпал мокрый снег, а день стал самым холодным за последнюю четверть века. В День Победы высота снежного покрова достигала 5 сантиметров, а майское тепло вернулось в столицу только во второй половине месяца.

В свою очередь, в 2017 году снежная погода накрыла Москву прямо летом: град и мокрый снег прошли в некоторых районах столицы 2 июня. Столбики термометров опустились до 10–12 градусов тепла, что соответствовало апрельским нормам.

По словам Ильина, подобные климатические сюрпризы могут быть в том числе следствием глобального потепления.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" Неустойчивость в атмосфере приводит к таким колебаниям – не только температуры, но и самих явлений: то солнце и тепло, то холод и заряды снега – все в достаточно короткие промежутки времени.

В то же время синоптик подчеркнул, что сюрпризы в виде ночных заморозков или снега с дождем характерны для московской погоды в течение всей весны, вплоть до июня.