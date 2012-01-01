Синоптик Ильин: выпавший в столице снег полностью растает не раньше 17 апреля

По-настоящему зимняя погода, накрывшая столицу в минувшие выходные, продержится еще как минимум неделю. По прогнозам синоптиков, пик заморозков придется на среду, 9 апреля, а выпавшие сугробы растают только во второй половине месяца. В чем причина такой погоды и когда жителям столицы ждать возвращения весны, разбиралась Москва 24.
Пик еще не пройден
Снегопад пришел в столицу в выходные, в ночь с 5 на 6 апреля. За сутки на Москву обрушилось до 38% от месячной нормы осадков, а высота сугробов местами достигла 13 сантиметров. В городе был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
Последствия апрельской зимы коммунальные службы ликвидируют вторые сутки: очищают крыши от сосулек и насыпи, убирают снег с проезжей части и пешеходных зон, на объектах социальной инфраструктуры, с остановок общественного транспорта.
При этом непогода столицу еще не отпустила: очередной снегопад прогнозируется во второй половине дня 7 апреля, а пиковые минусовые температуры ожидаются в городе 9-го. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
Вместе с тем снежный покров, выпавший в столице, полностью сойдет не раньше 17 апреля, заявил в беседе с Москвой 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
"Активное таяние начнется при положительных среднесуточных температурах, которые придут в столицу только после 12 апреля. А к 14-му и далее, до 19–20-го числа, мы ожидаем в дневные часы 15–20 градусов тепла", – рассказал Ильин.
Эксперт уточнил, что потепление, которое придет 14 апреля, продержится в городе как минимум до 5 мая.
Снегопады в июне
Капризы погоды в виде апрельской метели, заморозков и выпавших сугробов – не уникальное событие, отметил Александр Ильин.
Заморозки бывали и в мае. Например, в 2024 году: тогда минусовые ночные температуры пришли в столицу в ночь с 3-го на 4-е число. 7 мая в столице выпал мокрый снег, а день стал самым холодным за последнюю четверть века. В День Победы высота снежного покрова достигала 5 сантиметров, а майское тепло вернулось в столицу только во второй половине месяца.
В свою очередь, в 2017 году снежная погода накрыла Москву прямо летом: град и мокрый снег прошли в некоторых районах столицы 2 июня. Столбики термометров опустились до 10–12 градусов тепла, что соответствовало апрельским нормам.
По словам Ильина, подобные климатические сюрпризы могут быть в том числе следствием глобального потепления.
В то же время синоптик подчеркнул, что сюрпризы в виде ночных заморозков или снега с дождем характерны для московской погоды в течение всей весны, вплоть до июня.