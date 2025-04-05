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Новости

05 апреля, 20:00

Общество

"Доктор 24. Темы недели": терапевт рассказала, как можно восполнить недостаток витамина D

"Доктор 24. Темы недели": терапевт рассказала, как можно восполнить недостаток витамина D

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Даже в солнечный день жители мегаполиса редко получают свою порцию витамина D, так как сидят в офисах и не выходят на улицу. Как восполнить этот жизненно важный солнечный витамин в условиях вечной тени небоскребов?

По каким симптомам можно заподозрить у себя дефицит витамина D? Чем он опасен? Как правильно загорать, чтобы получить витамин D и не навредить коже? Какие продукты помогут восполнить его дефицит? Как избыток этого витамина может привести к мочекаменной болезни? Кому стоит принимать его дополнительно, а кому категорически нельзя? В какой форме его получать – капли, таблетки?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-терапевт, заведующая диагностическим отделением Алена Фомина.

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