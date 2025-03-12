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12 марта, 06:45

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Около 14 тысяч москвичек смогут воспользоваться процедурой ЭКО по ОМС в 2025 году

Около 14 тысяч москвичек смогут воспользоваться процедурой ЭКО по ОМС в 2025 году

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Около 14 тысяч москвичек смогут пройти процедуру ЭКО в 2025 году благодаря программе поддержки репродуктивного здоровья. Это в 1,5 раза больше, чем в 2024-м. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, услуга доступна по полису ОМС.

Ракова отметила, что за помощью к врачам могут обращаться не только пары, которые испытывают трудности с зачатием ребенка, но и женщины с рядом генетических заболеваний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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