Около 14 тысяч москвичек смогут воспользоваться процедурой ЭКО по ОМС в 2025 году

Около 14 тысяч москвичек смогут пройти процедуру ЭКО в 2025 году благодаря программе поддержки репродуктивного здоровья. Это в 1,5 раза больше, чем в 2024-м. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, услуга доступна по полису ОМС.

Ракова отметила, что за помощью к врачам могут обращаться не только пары, которые испытывают трудности с зачатием ребенка, но и женщины с рядом генетических заболеваний.

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