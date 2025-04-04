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04 апреля, 14:15

Общество

Синоптики предупредили о зимней погоде 5–6 апреля

Синоптики предупредили о зимней погоде 5–6 апреля

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В столицу снова придет зима – в эти выходные Москву накроют снегопады. Температура опустится ниже нуля, на дорогах возможна сильная гололедица. По словам синоптиков, причиной станет циклон, который движется с территории Скандинавии.

Похолодание может затянуться – по словам климатологов, на одну–две недели. Медики советуют в такие дни не перегружать организм: отказаться от кофе, лишних дел и стрессов, по возможности остаться дома и внимательно следить за самочувствием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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