"Московский патруль": вневедомственная охрана выезжала по сигналу более 15 тыс раз в марте

Сотрудники вневедомственной охраны патрулируют столицу круглосуточно. Охрана не только следит за спокойствием граждан, реагирует на каждый сигнал "тревога" и помогают в задержании преступников, а также выявляют нарушителей.

Только в марте по сигналу тревога сотрудники выехали более 15 тысяч раз. Также они задержали порядка семи тысяч человек по подозрению в совершении преступлений.

Подробнее – в программе "Московский патруль".