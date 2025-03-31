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31 марта, 21:45

Общество

"Московский патруль": вневедомственная охрана выезжала по сигналу более 15 тыс раз в марте

"Московский патруль": вневедомственная охрана выезжала по сигналу более 15 тыс раз в марте

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Сотрудники вневедомственной охраны патрулируют столицу круглосуточно. Охрана не только следит за спокойствием граждан, реагирует на каждый сигнал "тревога" и помогают в задержании преступников, а также выявляют нарушителей.

Только в марте по сигналу тревога сотрудники выехали более 15 тысяч раз. Также они задержали порядка семи тысяч человек по подозрению в совершении преступлений.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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