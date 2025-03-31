31 марта, 21:45Общество
"Московский патруль": вневедомственная охрана выезжала по сигналу более 15 тыс раз в марте
Сотрудники вневедомственной охраны патрулируют столицу круглосуточно. Охрана не только следит за спокойствием граждан, реагирует на каждый сигнал "тревога" и помогают в задержании преступников, а также выявляют нарушителей.
Только в марте по сигналу тревога сотрудники выехали более 15 тысяч раз. Также они задержали порядка семи тысяч человек по подозрению в совершении преступлений.
Подробнее – в программе "Московский патруль".