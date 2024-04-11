Более 360 ключей от квартир передали дольщикам в трех проблемных ЖК

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В трех проблемных жилых комплексах, которые ввели в эксплуатацию в прошлом году, дольщикам передали более 360 ключей от квартир. В число таких ЖК вошли "Троицк Е-39", "Остров Эрин" и дом в поселении Кокошкино, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Так, в жилом комплексе "Троицк Е-39" собственникам вручено 194 комплекта ключей. С дольщиками подписано 226 актов приемки-передачи квартир. В двух корпусах ЖК "Остров Эрин" передано 128 квартир, подписано 144 акта", – подчеркнул он.

В проблемном доме в Кокошкине передали 43 квартиры и подписали 60 актов приемки-передачи.

"Для оформления акта приема-передачи квартиры дольщикам необходимо иметь полный комплект документов, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте Московского Фонда защиты прав дольщиков", – отметил Загрутдинов.

В ЖК "Троицк Е-39" ключи начали выдавать в сентябре прошлого года. Два последних корпуса жилого комплекса "Остров Эрин" ввели в эксплуатацию в октябре 2023-го, а выдача ключей стартовала в конце ноября. В Кокошкине дом ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года, передавать квартиры стали в марте этого года.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что вопросы по 655 объектам долгостроя решили в столице за 12 лет. В работе остаются 204 стройки. За это время в эксплуатацию ввели 188 объектов.

