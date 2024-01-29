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Дольщикам двух корпусов проблемного ЖК "Остров Эрин" передали ключи от 78 квартир, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что речь идет о жилом комплексе, построенном в поселении Краснопахорском, деревне Раево, улице Ирландской, 4, корпусах 1 и 2. Всего корпуса рассчитаны на 307 квартир.

Загрутдинов рассказал, что с дольщиками подписали 109 актов приемки-передачи квартир. По его словам, сейчас активно идет процесс приема документов для дальнейшей передачи квартир. Чтобы оформить акт, дольщикам нужно иметь полный комплект документов.

Процесс передачи квартир в двух корпусах начался после их постановки на кадастровый учет в конце ноября 2023 года. До этого, в октябре, было получено разрешение на их ввод в эксплуатацию. Корпуса № 1 и 2 стали последними введенными в эксплуатацию жилыми домами ЖК "Остров Эрин". Ранее ввели корпуса № 13 и 15.

В марте 2019 года в отношении предыдущего застройщика ЗАО "Софьино-70" запустили процедуру банкротства. По решению Сергея Собянина завершением строительства объекта занимался Московский фонд защиты прав дольщиков, работы велись за счет городского бюджета.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что вопросы по 655 объектам долгостроя решили в столице за 12 лет. В работе остаются 204 стройки.

По его словам, за это время в эксплуатацию ввели 188 объектов, на 265 возобновили работы, на 202 площадках демонтировали конструкции, а территории приведены в порядок и благоустроены.

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