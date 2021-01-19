Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Проблемный ЖК "Остров Эрин" передадут Московскому фонду защиты прав дольщиков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

"Московский фонд защиты прав дольщиков и конкурсный управляющий ЗАО "Софьино-70" заключили договор о передаче прав на земельные участки под строительство ЖК "Остров Эрин", – говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова заявила, что договор был заключен, чтобы фонд мог выступать в качестве нового застройщика. По ее словам, сегодня договор купли-продажи направят на регистрацию в Росреестр.

После подписания акта приема-передачи фонд сможет приступить к выполнению обязательств перед семьями дольщиков жилого комплекса, уточнила Пятова.

В пресс-службе напомнили, что в начале декабря прошлого года Минстрой и Арбитражный суд удовлетворили заявление фонда о снятии с владельца прав на земельные участки под строительство жилого комплекса "Остров Эрин", который расположен в деревне Раево.

Ранее корпус № 35 проблемного жилого комплекса (ЖК) "Царицыно" был передан компании "Мосотделстрой № 1" для достройки. Договор купли-продажи уже прошел государственную регистрацию.

