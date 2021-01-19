11:54
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Проблемный ЖК "Остров Эрин" передадут Московскому фонду защиты прав дольщиков. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
"Московский фонд защиты прав дольщиков и конкурсный управляющий ЗАО "Софьино-70" заключили договор о передаче прав на земельные участки под строительство ЖК "Остров Эрин", – говорится в сообщении.
Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова заявила, что договор был заключен, чтобы фонд мог выступать в качестве нового застройщика. По ее словам, сегодня договор купли-продажи направят на регистрацию в Росреестр.
После подписания акта приема-передачи фонд сможет приступить к выполнению обязательств перед семьями дольщиков жилого комплекса, уточнила Пятова.
В пресс-службе напомнили, что в начале декабря прошлого года Минстрой и Арбитражный суд удовлетворили заявление фонда о снятии с владельца прав на земельные участки под строительство жилого комплекса "Остров Эрин", который расположен в деревне Раево.
Ранее корпус № 35 проблемного жилого комплекса (ЖК) "Царицыно" был передан компании "Мосотделстрой № 1" для достройки. Договор купли-продажи уже прошел государственную регистрацию.
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