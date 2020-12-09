Росреестр поставил на кадастровый учет последние корпуса ЖК "Спортивный квартал"

12:56
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Росреестр поставил на кадастровый учет многоквартирные дома в составе жилого комплекса "Спортивный квартал". Здания расположены в поселении Филимонковском по улице Харлампиева, доме 16, а также доме 22, корпусах 1 и 2.
Глава управления Росреестра по Москве Игорь Майданов уточнил, что документы по последним корпусам проблемного ЖК "Спортивный квартал" поступили в конце прошлой недели, вчера по ним было принято положительное решение.
Корпуса № 13 и 14 трехэтажные, в первом из них расположено три секции на 72 квартиры, во втором – одна на 27 жилых помещений. Их общая площадь составляет 5,5 тысячи квадратных метров.
Корпус № 15 двухсекционный с переменной этажностью, в нем размещено 49 квартир. Общая площадь объекта – 3,9 тысячи квадратных метров.
По словам Майданова, на сегодня сведения обо всех пятнадцати корпусах общей площадью свыше 120 тысяч квадратных метров внесены в ЕГРН. Таким образом, город восстановил права более 2 тысяч обманутых дольщиков.
Строительство ЖК "Спортивный квартал" началось в 2012 году. Спустя пять лет структура Capital Group подписала договор о выполнении функций технического заказчика с застройщиками "СтройПлюс", "МарьиноСтрой" и "МарьиноСтройГрупп" на достройку проблемных объектов.
Ранее корпус № 35 проблемного жилого комплекса (ЖК) "Царицыно" передали АО "Мосотделстрой № 1" для достройки. Теперь компания сможет приступить к выполнению мероприятий по завершению строительства корпуса.
До этого застройщик за 831 миллион рублей выкупил корпус у "Московского комбината хлебопродуктов". Договор купли-продажи уже прошел государственную регистрацию.
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