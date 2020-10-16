Пять домов ЖК "Царицыно" ввели в эксплуатацию

10:18
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Возведение первой очередь ЖК "Царицыно" завершено, пять корпусов готовы ввести в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что данный ЖК ранее считался проблемным.
"Городской застройщик АО "Мосотделстрой № 1" окончил все работы на данных объектах и в скором времени приступит к выдаче ключей от 1 210 готовых квартир", – сказал Бочкарев, добавив, что для жителей ЖК также возведут школу, детский сад и поликлинику. Это будет реализовано за счет столичного бюджета. Средства выделены в Адресной инвестиционной программе Москвы.
Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала о введенных ранее в эксплуатацию двух корпусах первой очереди жилого комплекса. Тогда квартиры получили 275 дольщиков.
"Таким образом, права всех участников, которые приобрели квартиры в первой очереди ЖК "Царицыно", восстановлены. На сегодняшний день наша задача – обеспечить жильем граждан, купивших недвижимость во второй очереди жилого комплекса", – высказалась Пятова.
При этом в настоящее время строятся корпуса второй очереди. Корпус № 35 по результатам торгов будет передан АО "Мосотделстрой № 1" для достройки, заключила Пятова.
Ранее первые шесть домов жилого комплекса "Марьино Град" в ТиНАО ввели в эксплуатацию. Общая площадь корпусов первой очереди составляет 27 639 квадратных метров. В них размещены более 350 квартир.
В ТиНАО ввели в строй первую очередь ЖК "Марьино град"
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