Корпус проблемного ЖК "Царицыно" передали городскому застройщику

12:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Корпус № 35 проблемного жилого комплекса (ЖК) "Царицыно" передан компании "Мосотделстрой № 1" для достройки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.
"Переход прав на корпус № 35 проблемного ЖК "Царицыно" городскому застройщику зарегистрирован в Росреестре. Теперь АО "Мосотделстрой № 1" сможет приступить к выполнению мероприятий по завершению строительства корпуса", – говорится в сообщении.
Ранее застройщик за 831 миллион рублей выкупил корпус у "Московского комбината хлебопродуктов". Договор купли-продажи уже прошел государственную регистрацию.
"Это позволит городскому застройщику приступить к мероприятиям, направленным на завершение строительства корпуса № 35 и заключению с дольщиками дополнительных соглашений к ДДУ на условиях торгов", – сообщила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Ранее завершилось возведение первой очереди ЖК "Царицыно", пять корпусов ввели в эксплуатацию. До этого были введены в эксплуатацию два корпуса первой очереди жилого комплекса. Тогда квартиры получили 275 дольщиков.
Дольщики ЖК "Царицыно" начнут получать ключи от своих квартир
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