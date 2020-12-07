Корпус проблемного ЖК "Царицыно" передали городскому застройщику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Корпус № 35 проблемного жилого комплекса (ЖК) "Царицыно" передан компании "Мосотделстрой № 1" для достройки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

"Переход прав на корпус № 35 проблемного ЖК "Царицыно" городскому застройщику зарегистрирован в Росреестре. Теперь АО "Мосотделстрой № 1" сможет приступить к выполнению мероприятий по завершению строительства корпуса", – говорится в сообщении.

Ранее застройщик за 831 миллион рублей выкупил корпус у "Московского комбината хлебопродуктов". Договор купли-продажи уже прошел государственную регистрацию.

"Это позволит городскому застройщику приступить к мероприятиям, направленным на завершение строительства корпуса № 35 и заключению с дольщиками дополнительных соглашений к ДДУ на условиях торгов", – сообщила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Ранее завершилось возведение первой очереди ЖК "Царицыно", пять корпусов ввели в эксплуатацию. До этого были введены в эксплуатацию два корпуса первой очереди жилого комплекса. Тогда квартиры получили 275 дольщиков.