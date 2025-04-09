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09 апреля, 00:15

Общество

Циклон "Зион" принес в Москву почти 60% месячной нормы осадков за 3 дня

Циклон "Зион" принес в Москву почти 60% месячной нормы осадков за 3 дня

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Циклон "Зион" принес в столицу 58% от апрельской нормы осадков за три дня. Об этом заявляют синоптики. Местами высота сугробов уже достигла 17 сантиметров.

В ближайшие дни "Зион" не покинет Москву. Столичные столбики термометров покажут +1 градус днем и -2 градуса ночью 9 апреля. Днем 10 апреля потеплеет до +3, а ночью снова вернутся морозы до -4. Апрельские сугробы начнут постепенно таять, начиная с выходных, 12–13 апреля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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