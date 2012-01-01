Психотерапевт Алина Схинес предупредила об опасности синдрома самозванца

Синдром самозванца (постоянное обесценивание собственных достижений) чреват развитием психологических расстройств. Как не пропустить тревожный "звоночек", объяснила врач-терапевт Центра ментального здоровья Алина Схинес в программе "Доктор 24".

Проблема мнительных и перфекционистов

Излишняя самокритичность или обесценивание себя приводит к болезненным внутренним переживаниям, рассказала Алина Схинес. На начальной стадии синдром самозванца можно скорректировать с помощью работы с психологом.



(физиологическая патология, возникшая из-за психологических нарушений. – Прим. ред.) .

Алина Схинес врач-психотерапевт Центра ментального здоровья Но если пребывать в таком состоянии годами, это опасно проявлением клинической симптоматики: развитием тревожности или депрессии. Они нередко маскируются под соматические заболевания

Перфекционисты, тревожные, мнительные и гиперконтролирующие люди чаще остальных склонны к развитию синдрома самозванца. Те, у кого научный склад ума (преподаватели, врачи и другие), тоже в зоне риска, так как сталкиваются с излишней самокритичностью, добавила психотерапевт.

Когда обращаться к специалисту

Синдром самозванца часто сопровождается следующими признаками:

тревожностью из-за какого-либо действия;

"накручиванием" себя;

списыванием личных достижений на удачу;

сравнением своих результатов с чужими;

ощущением обмана других людей.

Когда состояние еще не усугубилось и не достигло клинической стадии, важно помочь себе самостоятельно. Например, можно выписывать достижения на бумагу, хвалить себя за что-то и попробовать смотреть на жизнь со стороны. Также будет полезно посетить психолога, отметила эксперт.

Если же состояние постоянно сопровождается сниженным настроением, апатией, тревогой, нарушениями сна, то важно обратиться к психиатру или психотерапевту, заключила Схинес.