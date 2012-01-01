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08 апреля, 14:17

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Психотерапевт Алина Схинес предупредила об опасности синдрома самозванца

Все достижения – в утиль: чем грозит синдром самозванца

Синдром самозванца (постоянное обесценивание собственных достижений) чреват развитием психологических расстройств. Как не пропустить тревожный "звоночек", объяснила врач-терапевт Центра ментального здоровья Алина Схинес в программе "Доктор 24".

Проблема мнительных и перфекционистов

Фото: 123RF/wavebreakmediamicro

Излишняя самокритичность или обесценивание себя приводит к болезненным внутренним переживаниям, рассказала Алина Схинес. На начальной стадии синдром самозванца можно скорректировать с помощью работы с психологом.

Но если пребывать в таком состоянии годами, это опасно проявлением клинической симптоматики: развитием тревожности или депрессии. Они нередко маскируются под соматические заболевания (физиологическая патология, возникшая из-за психологических нарушений. – Прим. ред.).
Алина Схинес
врач-психотерапевт Центра ментального здоровья

Перфекционисты, тревожные, мнительные и гиперконтролирующие люди чаще остальных склонны к развитию синдрома самозванца. Те, у кого научный склад ума (преподаватели, врачи и другие), тоже в зоне риска, так как сталкиваются с излишней самокритичностью, добавила психотерапевт.

Когда обращаться к специалисту

Фото: 123RF/stokkete

Синдром самозванца часто сопровождается следующими признаками:

  • тревожностью из-за какого-либо действия;
  • "накручиванием" себя;
  • списыванием личных достижений на удачу;
  • сравнением своих результатов с чужими;
  • ощущением обмана других людей.

Когда состояние еще не усугубилось и не достигло клинической стадии, важно помочь себе самостоятельно. Например, можно выписывать достижения на бумагу, хвалить себя за что-то и попробовать смотреть на жизнь со стороны. Также будет полезно посетить психолога, отметила эксперт.

Если же состояние постоянно сопровождается сниженным настроением, апатией, тревогой, нарушениями сна, то важно обратиться к психиатру или психотерапевту, заключила Схинес.

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