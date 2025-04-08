В Москве расширяют доступность среднего профобразования для девятиклассников

Среднее профессиональное образование в столице стало доступнее. В этом году у девятиклассников будет больше возможностей для выбора и поступления.

Спрос на выпускников колледжей постоянно растет, 95% из них трудоустраиваются по выбранной специальности. Москва увеличивает количество бюджетных мест. Это значит, что еще больше подростков смогут получить актуальную профессию и практические навыки. Специально для этого город модернизирует мастерские и лаборатории учебных заведений.

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