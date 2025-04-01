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01 апреля, 07:30

Общество

Больше половины москвичей столкнулась с дискриминацией при поиске работы

Больше половины москвичей столкнулась с дискриминацией при поиске работы

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Больше половины соискателей в столице считают, что им отказали в трудоустройстве из-за дискриминации. Таковы данные одного из сервисов по поиску вакансий. Многие уверены – препятствием стала молодость, отсутствие опыта или несоответствие ожиданий работодателя.

По данным аналитиков, труднее всего найти работу выпускникам инженерных вузов и бизнес-школ. При этом с предвзятым отношением сталкиваются как молодые специалисты, так и те, кому за 45. Эксперты рекомендуют тщательно готовиться к собеседованиям, улучшать резюме и уверенно демонстрировать свою ценность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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