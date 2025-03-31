ТАСС: автомобиль упал с четвертого этажа парковки на западе Москвы

31 марта, 21:00Происшествия
Фото: телеграм-канал Baza
Водитель погиб в результате падения автомобиля с четвертого этажа парковки на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По информации собеседника агентства, инцидент произошел на парковке на Крылатской улице.
В настоящий момент огнеборцы занимаются ликвидацией возгорания, которое возникло после падения автомобиля. Площадь пожара составляет пять квадратных метров.
Ранее на Ходынском бульваре в Москве сгорела машина Tesla. Прибывшие пожарные оперативно потушили открытое горение, благодаря чему площадь пожара не превысила трех квадратных метров.
До этого мужчина погиб в результате возгорания грузовика в поселке Сосенское в ТиНАО. Тело 50-летнего водителя удалось обнаружить только после того, как огонь был потушен. При этом из-за возгорания оказались повреждены еще два грузовых автомобиля.
Грузовик сгорел на Горьковском шоссе в Москве