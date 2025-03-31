В Минобороны РФ заявили, что весенний призыв не связан с СВО

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Весенняя призывная кампания не связана с проведением спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны России.

"Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством РФ", – пояснили в оборонном ведомстве.

Там отметили, что призывники не будут направляться для прохождения срочной службы или участия в СВО в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Граждане будут направлены в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории России, уточнил замначальника ГОМУ Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Владимир Путин в понедельник, 31 марта, подписал указ о весеннем призыве в армию. Он начнется 1 апреля и закончится 15 июля. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 30 лет.

Прямая линия Минобороны РФ по вопросам призывной кампании начнет работать 10 апреля. Граждане смогут обратиться по телефонам 8 (495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 по московскому времени.