Прямая линия по вопросам призыва на военную службу в РФ заработает 10 апреля

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Прямая линия Минобороны России по вопросам призыва на военную службу начнет работу с 10 апреля, сообщили в оборонном ведомстве.

Россияне смогут задать свои вопросы по телефонам 8 (495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98. Линия будет доступна по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 по московскому времени.

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию, который будет проводиться с 1 апреля по 15 июля. Призыву подлежат граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет. Призывная кампания затронет 160 тысяч человек.

Этим документом глава государства также поручил правительству, исполнительным органам регионов и призывным комиссиям обеспечить выполнение призывных мероприятий.