Мать стрелявшего в Мурманске заявила, что ее сын лежал в психиатрической клинике

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Мурманской области"

Стрелявший с крыши жилого дома в Мурманске лежал в прошлом году в психиатрической клинике в течение трех месяцев. Об этом РИА Новости рассказала мать мужчины Ия Завгородняя.

По словам женщины, 10 февраля 2024 года домой к семье пришли полицейские, которые отвезли ее сына в клинику. После этого женщина искала его в полиции, СИЗО, однако обнаружила в медучреждении.

"Он же год после этой психушки не может устроиться на работу. <…> И никто его не берет", – добавила Завгородняя.

Также женщина рассказала, что сын попросил ее не рассказывать об этом случае, так как ему было стыдно. Мать злоумышленника обратила внимание, что на учете ранее он не стоял, а на поступок решился из-за обиды, так как не мог устроиться на работу.

Вместе с тем она уточнила, что в вечер, когда произошла стрельба, мужчина ушел в спокойном настроении гулять. Однако женщина почувствовала что-то неладное.

"Задумал (поступок. – Прим. ред.), план у него был. И мне ничего не сказал. Если бы сказал, я бы предотвратила, вызвала бы полицию, чтобы они приехали", – рассказала она.

О происшествии женщина узнала, когда услышала выстрелы, но из квартиры выйти она не смогла, так как представители полиции попросили жильцов дома не покидать жилье.

Инцидент со стрельбой произошел на Кольском проспекте в Мурманске вечером 30 марта. Злоумышленник открыл стрельбу с крыши жилого дома. Следователи выявили, что он стрелял по экипажу ППС.

В процессе штурма крыши здания силовики нейтрализовали стрелявшего. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.