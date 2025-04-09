Психолог Забатурина: стресс, грусть и тревога могут привести к компульсивному перееданию

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Причинами компульсивного переедания могут быть стресс, тревога, скука или грусть, рассказала психолог по расстройствам пищевого поведения Ксения Забатурина. Об этом сообщает газета "Известия".

Когда человек сталкивается с подобными ситуациями, еда для него становится средством для борьбы с негативными эмоциями. Привычка их заедать, отметила психолог, формируется из-за того, что вкусная еда способствует выработке дофамина и других химических веществ, вызывающих удовольствие.

"Поэтому порой мы хотим есть, даже если у нас нет физического голода", – добавила специалист.

По словам Забатуриной, в условиях стресса организм начинает вырабатывать кортизол, который стимулирует аппетит. При этом реакция заложена в человеке генетически и направлена на накопление энергии в моменты, когда человек чувствует угрозу. Поэтому в таких ситуациях нужно обеспечить организм достаточным количеством пищи.

"Многие связывают еду раннего детства с комфортом. Когда мы грустили, падали, царапали коленку – нам давали какие-то угощения. Это создало некую условную связь между нашими эмоциями и приемами пищи", – подчеркнула психолог.

Кроме того, еще одной из причин чрезмерного употребления пищи является нарушение режима питания и строгие ограничения в еде, которые приводят к срывам, уточнила она.

В таких ситуациях Забатурина посоветовала создать для себя сбалансированный рацион питания. Как она отметила, ключевой момент – это осознанное потребление пищи, когда человек обращает внимание на вкус и текстуру продуктов.

Также специалист рекомендовала искать альтернативные способы снятия стресса через физическую активность, увлечения или общение. Психолог подчеркнула, что при компульсивном переедании, если оно стало проблемой, следует обращаться к специалисту минимум раз в неделю.

В свою очередь, эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталья Таныгина в беседе с "Газетой.ру" добавила, что прибавке веса и повышению сахара в крови может поспособствовать чрезмерное употребление нестероидных противовоспалительных препаратов (нимесулид) и глюкокортикоидов (дексаметазон).

Врач объяснила, что во время длительного употребления эти препараты могут нарушить чувствительность к инсулину и вызвать инсулинорезистентность, то есть излишнее нахождение инсулина в крови, который клетки не чувствуют.

"В избыточном количестве инсулин не только способствует повышению аппетита, накоплению жира, он еще и блокирует его распад, если ограничивать калорийность рациона", – добавила она и отметила, чтобы прийти к такому состоянию, нужно принимать препараты больше года.

Также Таныгина указала на глюкокортикоиды, которые схожи с нестероидными противовоспалительными лекарственными средствами. Их часто прописывают при кожных воспалениях и проблемах с суставами, однако они могут оказывать более сильное влияние на обмен инсулина, что приводит к быстрому набору веса.

"Конечно, есть люди, которых этот эффект миновал, но есть также и те, кто получил скачок веса даже после одного применения препарата", – уточнила врач и добавила, что наиболее эффективным методом во время приема лекарств лучше снижать потребление легкоусвояемых углеводов.

Между тем диетолог Шайла Кадоган призвала отказаться от разделения продуктов на "хорошие" и "плохие". По ее словам, это не поможет похудеть. Такой подход может спровоцировать срывы, а в дальнейшем – расстройство пищевого поведения, предупредила диетолог.