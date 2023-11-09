Диетолог призвала отказаться от разделения продуктов на "хорошие" и "плохие"

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Разделение продуктов на "хорошие" и "плохие" не поможет похудеть, отметила диетолог Шайла Кадоган. Об этом сообщает "Газета.ру".

Следует понимать, что любые продукты будут полезны, поскольку они обеспечивают энергию организму, подчеркнула эксперт. Она заметила, что чаще всего "плохой" едой люди называют сладости или мучное. В свою очередь, фрукты, овощи и мясо птицы считаются полезными, добавила Кадоган.

Однако такой подход может спровоцировать срывы, а в дальнейшем – расстройство пищевого поведения, предупредила диетолог. Специалист объяснила, что рано или поздно ограничения приводят к перееданиям. "Плохие" продукты под запретом становятся еще более желанными, подчеркнула она.

Кадоган рассказала, что, как правило, после срыва рождается чувство вины, и человек выбирает еще более строгую диету. По словам диетолога, это может привести к анорексии, булимии и компульсивному перееданию.

Эксперт рекомендовала для сохранения фигуры сократить употребление сладкой, жирной и углеводной пищи, но не отказываться от нее полностью.

Ранее россиянам рассказали о полезных свойствах зелени. Ее рекомендуется употреблять каждый день, если нет противопоказаний. Зелень богата витаминами, микроэлементами и клетчаткой, благодаря чему улучшает работу кишечника. Кроме того, она обладает противовоспалительным и противораковым эффектами.



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