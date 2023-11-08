Врач назвала овощи, которые не рекомендуется есть сырыми

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Баклажаны, спаржу и шпинат не рекомендуется употреблять в сыром виде. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Сырые баклажаны содержат большое количество соланина. При их употреблении у человека могут появиться такие симптомы, как боль в желудке и тошнота", – предупредила специалист.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Нельзя есть сырую спаржу. Это растение, которое употребляется именно в приготовленном виде. Потому что сырая спаржа очень плохо переваривается, имеет грубые пищевые волокна, полезные вещества из нее не будут усвоены.

Еще один продукт, который не стоит употреблять в сыром виде, – это шпинат.

"Желательно его все-таки термически обрабатывать. Хотя при этом уменьшится количество витамина C, но зато станут доступны кальций, магний и железо. В сыром шпинате они находятся в органических сцепках и не высвобождаются, организм не может их усвоить. Поэтому его нужно есть только в обработанном виде", – заключила Мухина.

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