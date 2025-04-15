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15 апреля, 09:00

Общество

Пищевой технолог рассказала о красителях для пасхальных яиц

Пищевой технолог рассказала о красителях для пасхальных яиц

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Москвичи активно готовятся к Пасхе – украшают дома и подбирают декор для праздничных яиц. В этом году самым модным стал оливковый цвет. Как рассказала пищевой технолог Валерия Елочкина, подойдут как натуральные, так и покупные красители.

Первые требуют больше времени для окрашивания – от двух до двенадцати часов. С покупными можно справиться за 5–15 минут. В магазинах встречаются сухие, жидкие, гелевые и пудровые форматы. Самый популярный натуральный краситель – луковая шелуха, но для трендового оливкового оттенка можно смешать куркуму с чаем каркаде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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