Пищевой технолог рассказала о красителях для пасхальных яиц

Москвичи активно готовятся к Пасхе – украшают дома и подбирают декор для праздничных яиц. В этом году самым модным стал оливковый цвет. Как рассказала пищевой технолог Валерия Елочкина, подойдут как натуральные, так и покупные красители.

Первые требуют больше времени для окрашивания – от двух до двенадцати часов. С покупными можно справиться за 5–15 минут. В магазинах встречаются сухие, жидкие, гелевые и пудровые форматы. Самый популярный натуральный краситель – луковая шелуха, но для трендового оливкового оттенка можно смешать куркуму с чаем каркаде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.