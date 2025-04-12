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12 апреля, 22:30

Шоу-бизнес

Надежда Кадышева втрое увеличила доход на фоне успеха у зумеров

Надежда Кадышева втрое увеличила доход на фоне успеха у зумеров

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Певица Надежда Кадышева почти в три раза увеличила свой доход за последнее время. Об этом сообщают СМИ.

Как выяснили журналисты, цены на выступления артистки выросли до 10 миллионов рублей за концерт. Это произошло из-за того, что на шоу певицы стали чаще приходить подростки и молодежь в возрасте от 20 до 25 лет.

Известно, что летом 2025 года 65-летняя Кадышева планирует отправиться в стадионный тур. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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