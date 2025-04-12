Надежда Кадышева втрое увеличила доход на фоне успеха у зумеров

Певица Надежда Кадышева почти в три раза увеличила свой доход за последнее время. Об этом сообщают СМИ.

Как выяснили журналисты, цены на выступления артистки выросли до 10 миллионов рублей за концерт. Это произошло из-за того, что на шоу певицы стали чаще приходить подростки и молодежь в возрасте от 20 до 25 лет.

Известно, что летом 2025 года 65-летняя Кадышева планирует отправиться в стадионный тур. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

