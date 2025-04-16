Москвичам напомнили о возможности стать авторами рубрики "Что вообще происходит"

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Все желающие могут попасть в эфир, прислав интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Видео должно быть снято горизонтально. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.