Магнитная буря началась на Земле 16 апреля

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Магнитная буря началась на Земле в среду, 16 апреля. Она продлится до утра четверга, 17 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"До Земли добрались два огромных солнечных протуберанца и ударили по магнитосфере. Космический удар вызвал мощную магнитную бурю", – отметил он.

Общая продолжительность возмущений составит сутки. При этом пик бури придется на утро 16 апреля, когда ее уровень достигнет G3 и G2 (сильный и средний). В ночь и на утро 17 апреля на Земле ожидаются уровни G2 и G1 (средний и слабый).

Как подчеркнул Тишковец, из-за магнитной бури может появиться северное сияние.

"Выставлены одни из самых высоких за последние месяцы вероятностей появления Авроры в ночь со вторника на среду и в ночь со среды на четверг. Полярное сияние возможно даже в средних широтах", – написал он.

Как ранее отметила врач-терапевт Надежда Чернышева, особенно чувствительные к таким явлениям люди могут ощущать недомогание. В особенности под угрозой находятся те, у кого есть серьезные хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени, органов дыхательной системы.

