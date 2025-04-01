Терапевт Чернышова: большинство людей не заметят череду магнитных бурь в апреле

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Умеренная физическая нагрузка, прогулки на свежем воздухе и отказ от тяжелой пищи помогут легче пережить предстоящую череду магнитных бурь. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН сообщили, что в апреле ожидаются частые магнитные бури. По данным ученых, всплески будут 5 апреля, с 8-го по 10-е, а также 22 и 24 апреля. Кроме того, магнитное поле будет в возмущенном состоянии 6, 7, а также с 11 по 14 и 21 и 25 апреля.

По словам эксперта, большинство людей их даже не заметят, потому что организм человека адаптируется к частым изменениям внешней среды и достаточно быстро подстраивается под изменяющиеся условия.



Надежда Чернышова врач-терапевт Однако в уязвимом положении окажутся те, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени, органов дыхательной системы. А также люди, которые недавно болели.

Тем, кто уже знает о своей метеочувствительности, врач посоветовала заранее готовиться к дням магнитных бурь: высыпаться и по возможности освобождать себя от тяжелых дел, требующих больших трудозатрат.

В такие дни не стоит злоупотреблять тяжелыми блюдами: рацион должен быть максимально легким.

"Отлично подойдут блюда из яиц, курицы, индейки, рыбы. Плюс стоит есть больше овощей и зелени. И обязательно много пить, чтобы избежать сгущения крови и нарушения капиллярного кровотока", – отметила Чернышова.



Также следует отказаться от вредных привычек: исключить употребление алкоголя и как можно меньше курить, добавила врач.



Надежда Чернышова врач-терапевт С утра можно сделать зарядку, чтобы включить в работу сердечно-сосудистую систему, нормализовать тонус сосудов, чтобы не было застоев и колебаний артериального давления. А еще желательно в течение дня хотя бы час погулять на свежем воздухе, даже если на улице ветрено и дождливо.

Плюс в такие дни особенно важно не забывать принимать лекарства, которые прописывал врач на постоянной основе. Желательно заранее проконсультироваться со специалистом, нужно ли менять дозировку в зависимости от самочувствия и геомагнитной обстановки, заключила эксперт.

Ранее врач-терапевт Виктор Лишин рекомендовал тем, кто живет в мегаполисе и проводит на солнце мало времени, принимать витамин D даже весной и летом. По его словам, микронутриент помогает снизить риск развития болезни Альцгеймера и необходим для иммунитета и здоровья костей.