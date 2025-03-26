Врач Лишин предостерег от бесконтрольного приема витамина D весной и летом

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Витамин D необходимо принимать весной и летом тем, кто мало находится на солнце. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

По его словам, микронутриент помогает снизить риск развития болезни Альцгеймера и необходим для иммунитета и здоровья костей. Помимо этого, он положительно влияет на кожу и участвует в профилактике преждевременного старения.

"В организме витамин D вырабатывается, когда мы находимся на солнце. Весной и летом солнечных дней, конечно, больше. Тем не менее людям стоит принимать микронутриент в виде добавок даже в эти времена года", – указал эксперт.



Виктор Лишин врач-терапевт Все зависит от образа жизни человека. Если он едет на юг или использует лето как возможность отдыха, нахождения на природе и солнце, то пить витамин D не надо. Но если человек живет в мегаполисе и проводит на солнце мало времени, принимать его стоит.

В свою очередь, дозировку специалист посоветовал выбрать вместе с врачом.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин также призвал не принимать витамин D без консультации с врачом. В противном случае возможно развитие гипервитаминоза. Из-за того что витамин D помогает усваиваться кальцию, последний может откладываться в сердце, почках, легких, крупных артериях.