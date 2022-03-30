Названы витамины и минералы, которые категорически нельзя принимать вместе

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В некоторых случаях при бесконтрольном приеме витаминов состояние человека может ухудшиться, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Это связано с тем, что ряд витаминов и минералов не сочетаются между собой. Например, если вы уже принимаете поливитаминный комплекс, то лишним будет магний. Этот элемент может мешать усвоению полезных веществ из поливитаминов, в частности железа и цинка.

Также состояние может ухудшиться при одновременном приеме магния, цинка и кальция. Как пишет издание, эти три элемента могут конкурировать между собой за право усвоения. Кроме того, не совсем удачным является сочетание витаминов D, E и K. В таком случае последний не будет усваиваться. При комбинации меди и цинка, плохо будет усваиваться медь.

Нельзя также сочетать витамины С и В12, поскольку первый разрушит второй в пищеварительном тракте. Отмечается, что такое сочетание может вызвать физические и психологические проблемы. Если все же необходимо принимать оба витамина, то следует употреблять их с интервалом не менее двух часов.

Ранее член Российского научного медицинского общества терапевтов Оксана Серебрякова предупредила, что нельзя самостоятельно назначать себе витамины. По ее словам, их переизбыток в организме может привести к нарушению работы ЖКТ, нервной системы, анемии, тошноте, аллергии и другим последствиям.