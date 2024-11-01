Врач Кондрахин назвал четыре главных признака дефицита витамина D

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Апатия, слабость, остеопороз и частые простудные заболевания могут сигнализировать о нехватке витамина D. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он отметил, что витамин D необходим для здоровья костей и хорошего иммунитета. При его дефиците у детей развивается рахит, предупредил специалист.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Если мы говорим о взрослых, во время нехватки витамина D появляется апатия, слабость, частые простудные заболевания, ломкость костей, то есть остеопороз.

При этих симптомах специалист посоветовал обратиться к врачу и сдать анализ, чтобы узнать уровень витамина D в организме. Если принимать его без назначения специалиста, есть риск развития гипервитаминоза, подчеркнул Кондрахин.

"Витамин D помогает кальцию усваиваться. Если есть гипервитаминоз, кальций начинает откладываться не там, где надо, – в сердце, почках, легких, крупных артериях. И оттуда его потом не вытащить", – заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, что в одной чайной ложке печени трески есть суточное количество витамина D. Кроме того, он содержится в грибах, морской рыбе и яйцах.

