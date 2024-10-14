Терапевт Чернышова назвала три правила крепкого иммунитета в пожилом возрасте

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Качественный сон, прогулки на свежем воздухе и разнообразное питание помогут поддержать иммунитет в пожилом возрасте, рассказала Москве 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.

Специалист напомнила, что при разнообразном рационе организм получает больше полезных веществ, которые в том числе необходимы для поддержания иммунитета.



Надежда Чернышова врач-терапевт Нужно есть побольше овощей, фруктов, белковых продуктов, таких как мясо, птица, рыба, яйца. Организм сам возьмет из них то, что ему нужно для иммунитета.

Кроме того, важно обязательно бывать на свежем воздухе.

"Прогулка насыщает кровь кислородом и улучшает питание всех тканей, дает возможность организму лучше делать свою работу, и у него остаются силы на иммунные реакции", – отметила терапевт.

Еще одна важная составляющая – это полноценный сон. По словам Чернышовой, отдохнувшему организму будет легче противостоять инфекциям.

"Ложиться и просыпаться желательно в одни и тe же часы. Нормы сна у всех разные, но если человек после пробуждения чувствует себя отдохнувшим, значит, он спал достаточно", – указала специалист.

Ранее нутрициолог Ирина Попкова посоветовала россиянам есть тыкву для укрепления иммунитета. По ее словам, продукт богат витамином C. Помимо прочего, тыква содержит витамин A, который полезен для зрения, кожи и слизистых. А высокое содержание калия помогает нормализовать артериальное давление.