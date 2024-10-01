Врач Куприянова: для профилактики герпеса осенью необходимо соблюдать режим сна

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Герпес живет в организме человека и активизируется в периоды ослабления иммунитета. Осенью необходимо соблюдать режим сна, так как выработка мелатонина способствует работе иммунной системы, рассказала врач-инфекционист Евгения Куприянова сайту "Доктор 24".

Она отметила важность солнечного света, который способен компенсировать дефицит витамина D, а также сбалансированное, здоровое питание. В рацион нужно добавить фрукты, овощи, цитрусовые. Так, хорошим источником витамина С станут лимоны, шпинат, зелень и болгарский перец.

Герпес передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем, например заразиться через предметы, которые использует зараженный человек.

По словам эксперта, вирус распространяется по организму, при этом поражая периферическую нервную систему и встраиваясь в нервные клетки. После этого вирус остается в организме навсегда.

"Осенью вирус проявляется особенно активно, потому что в этот период люди часто меняют режим питания, получают меньше витамина D от ультрафиолетовых лучей. Все эти факторы, включая нарушения режима сна, могут быть триггерами для активации вируса в организме", – объяснила Куприянова.

Кроме того, вирус активизируется в стрессовых ситуациях или когда человек попадает в неблагоприятные условия. Осенью начинается пик респираторных вирусных инфекций, таких как грипп. У людей, не прошедших вакцинацию, инфекция может спровоцировать активацию герпеса.

Из симптомов герпеса врач отметила интоксикацию, слабость, быструю утомляемость, ломоту в суставах и мышцах, появление маленьких пузырьков (везикул) с прозрачной жидкостью на губах и крыльях носа.

В период обострения вируса человек может чувствовать себя плохо, но иногда симптомы могут отсутствовать – все зависит от активности вируса в организме.

Местные противовирусные кремы могут помочь, но инфекционист отметила, что их эффективность ограниченна. Такие средства нужно наносить только чистыми руками и не повреждать везикулу.

"Однако прием противовирусных препаратов в таблетированной форме является более удобным и эффективным методом. Он позволяет сократить продолжительность симптомов", – подытожила врач.

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