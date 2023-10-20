Иммунолог спрогнозировал двойную эпидемию в России в 2025 году

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Двойная эпидемия может возникнуть в России в 2025 году на фоне одновременного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией и гриппом, предупредил иммунолог Владимир Болибок.

Как отметил эксперт, в РФ в настоящее время наблюдается пик заболеваемости COVID-19. При этом, по его словам, эпидемиологическая ситуация улучшится к ноябрю. Иммунолог уточнил, что следующая волна ожидается в апреле 2024 года, а затем – в январе-феврале 2025 года.

"Тогда может совпасть волна и коронавируса, и гриппа, потому что грипп приходит в декабре, январе, феврале. Если мой прогноз оправдается, это будет двойная эпидемия", – передает "Лента.ру" его слова.

Болибок обратил внимание, что двойной эпидемии в истории еще не было. При этом он подчеркнул, что отдельные случаи заражения несколькими вирусами фиксировались не раз.

"Сейчас появились мультитесты. У американцев один тест позволяет выявить до 15–20 вирусных инфекций из группы ОРВИ", – рассказал он.

Специалист пояснил, что и взрослые, и дети могут быть подвержены заражению несколькими ОРВИ-вирусами. Кроме того, случаи двойных инфекций считаются частым явлением, добавил врач. Так, например, вирус герпеса, как правило, обостряется при ОРВИ.

"Если всякий раз при ОРВИ обостряется герпес – это маркер недостаточности клеточного иммунитета", – резюмировал Болибок.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рекомендовал гражданам всех стран вакцинироваться как от коронавируса, так и от гриппа. По его словам, в мире наблюдается рост госпитализаций и смертности от COVID-19, а в Северном полушарии Земли отмечается приближение сезона гриппа.

Заболеваемость COVID-19 в России за последнюю неделю выросла на 6,6%. Число заразившихся коронавирусом увеличилось в 51 российском регионе. Госпитализация потребовалась 2 766 жителям России.



Медики предупредили о тройной эпидемии вирусов в России