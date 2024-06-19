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19 июня, 15:10

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Врач Вищипанова объяснила, могут ли инъекции ботулотоксина привести к ботулизму

Врач объяснила, могут ли инъекции ботулотоксина привести к ботулизму

Фото: 123RF/microgen

Ботулотоксины, которые стали причиной отравления десятков россиян, успешно применяются не только в косметологии, но и других областях медицины. При этом вызвать ботулизм после процедуры они не способны, рассказала Москве 24 врач-косметолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова.

В Москве с 14 июня в больницы с симптомами ботулизма обратился 121 человек. Состояние 55 из них оценивалось как тяжелое, еще 30 потребовалось поместить в реанимацию. Людей с признаками ботулизма также выявили в Подмосковье, Казани и Нижнем Новгороде. Известно, что все пострадавшие ели готовые салаты с фасолью.

По словам Вищипановой, ботулотоксины, которые неконтролируемо выделяют возбудители заболевания, в больших количествах могут даже приводить к летальному исходу. Однако медики используют небольшие дозы самого токсина – как раз они и помогают в реабилитации после инсульта, лечении повышенного потоотделения, устранении мышечных спазмов и разглаживании морщин. Отравления в этих случаях исключены, заметила врач.

В косметологии мы даже физически не можем дать тех доз, которые приведут к летальному исходу. Если мы берем препарат на основе ботулотоксина, то мы не можем использовать больше 400 единиц – это четыре флакона. На практике же мы не используем больше двух флаконов на одного человека.
Надежда Вищипанова
косметолог, кандидат медицинских наук

Кроме того, при регулярных процедурах с ботулотоксинами у человека может даже появиться своего рода иммунитет к ботулизму, заметила специалист. По ее словам, уже после первого сеанса в организме пациента вырабатываются антитела, которые циркулируют около четырех месяцев.

Кроме того, у 5% пациентов может вообще не быть реакции на ботулотоксин. То есть мы вводим вещество, а морщины не разглаживаются. Это означает, что человек либо уже перенес ботулизм в легкой форме, либо было отравление грибами или другими консервированными продуктами. То есть у человека есть антитела к ботулотоксинам.
Надежда Вищипанова
косметолог, кандидат медицинских наук

Однако врач уточнила, что процедуры с ботулотоксином подходят не всем. Например, противопоказаниями считаются хронические заболевания, поливалентная (реакция сразу на несколько различных аллергенов) или белковая аллергия, а также герпес, ОРВИ, беременность, эпилепсия и онкология в стадии лечения.

Ранее сообщалось, что после массового отравления СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На сегодняшний день следователи задержали четырех фигурантов.

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Шмакова Екатерина

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